رئيس الأركان يصل اليونان لحضور التدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا2015"

وصل الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم، اليونان لحضور فعاليات المرحلة الرئيسية للتدريب البحرى الجوى المشترك "ميدوزا 2015".

ويعقد رئيس الأركان خلال الزيارة لقاء مع كبار المسئولين فى القوات المسلحة اليونانية، تتناول تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وزيادة مجالات التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وتأتى الزيارة فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع البلدين، وتزامنا مع الزيارة الهامة للرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة اليونان والتى شهدت العديد من اتفاقات الشراكة والتعاون بين البلدين فى العديد من المجالات.

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