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محكمة النقض تؤيد حكم المؤبد على قاتل «روبن هود الثورة المصرية»

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محكمة النقض تؤيد حكم المؤبد على قاتل «روبن هود الثورة المصرية» محكمة النقض تؤيد حكم المؤبد على قاتل «روبن هود الثورة المصرية»

محكمة النقض – أرشيفية

رفضت  محكمة النقض، الطعن المقدم من عبد الحميد السايس، قهوجي، وتأييد حكم المؤبد الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، على خلفية اتهامه بقتل الناشط السياسي محمد جمال الدين الشهير بـ”روبن هود الثورة المصرية” عمدًا مع سبق الإصرار بجوار دار القضاء العالي بزعم خلافات بينهما.

وكشفت تحقيقات وأوراق القضية حدوث مشادة بين المجني عليه محمد جمال الدين وبين المتهم عبدالمجيد السايس أثناء تضامنهم مع القضاة المفصولين أمام دار القضاء العالي فى 21 يناير 2012 بسبب الإعتراض علي الهتاف ضد الداخلية فقام المتهم بطعن المجني عليه بمطواة قرن غزال كانت بحوزته بعد أن اتهمه المجني عليه بالخيانة.
> وتبين وقوع مشادات سابقة من المجني عليه والمتهم فتربص له المتهم وطعنه عدة طعنات في مختلف أنحاء جسده فسقط قتيلا في الحال.
> بإحالة الدعوي للمحكمة أصدرت حكمها المتقدم.

 

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