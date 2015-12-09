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ريهام السهلي وسامح عبد العزيز ضيوف احتفالية الفضائية المصرية باليوبيل الفضي

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ريهام السهلي وسامح عبد العزيز ضيوف احتفالية الفضائية المصرية باليوبيل الفضي ريهام السهلي وسامح عبد العزيز ضيوف احتفالية الفضائية المصرية باليوبيل الفضي

الفضائية المصرية

كتبت – إنجي لطفي
> تحتفل الفضائية المصرية بيوبيلها الفضي يوم السبت القادم، بعمل لقاء مفتوح، يبدأ من العاشرة والنصف صباحًا وينتهي في الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، يتم فيه استضافة مجموعة من الإعلاميين الذين شرفوا بالعمل في الفضائية مثل (عمرو رمزي – سامح عبد العزيز) ومن كبار الإعلاميين (سناء منصور – ريهام السهلي – محيي الدين جلال – عمرو أنور – ميرفت سلامة).
> ويختتم اليوم بلقاء مع عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام وحديث من القلب عن الفضائية المصرية ودورها ورؤيته المستقبلية للإعلام المصري، وكذلك لقاء مع محمود عبد السلام رئيس الفضائية، والإعلامي جمال الشاعر رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون والإعلامي مفيد فوزي، كما يتم لقاء فني مع المطرب إيمان البحر درويش يقدمه خلاله مجموعة من الأغاني.

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