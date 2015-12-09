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الجزائر: إحباط محاولة تفجير مسرح عنابة

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الجزائر: إحباط محاولة تفجير مسرح عنابة الجزائر: إحباط محاولة تفجير مسرح عنابة
تمكنت الأجهزة الأمنية فى الجزائر من إحباط محاولة تفجير مسرح عنابة الذى من المقرر أن يشهد اليوم حفلا للشاب خالد، وذلك وفق ما قالت قناة العربية فى خبر عاجل.

وبالأمس ضبطت وحدة للجيش الجزائرى مخبأ أسلحة خلال عملية للمراقبة والاستطلاع نفذتها غرب منطقة تين زواتين الحدودية بولاية تمنراست أقصى جنوب البلاد.

وأوضحت الوزارة فى موقعها الالكترونى أن العملية أسفرت عن اكتشاف مخبأ يحتوى على ثلاث رشاشات ذات عيار 7،12ملم وبندقية رشاشة من نوع (اف.ام.بى. كا) وأربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و2500 طلقة من الذخيرة المختلفة.
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