السعودية تحبط تهريب نحو 330 كيلوجراماً من الحشيش المخدر

> أعلن مصدر أمنى سعودى اليوم الأربعاء أن قوات حرس الحدود مع اليمن تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة يمنيين وسعودى بعدما حاولوا تهريب حوالى 330 كيلو جراما من الحشيش المخدر عن طريق البحر .

وقال المتحدث الرسمى لحرس الحدود العقيد البحرى الركن ساهر بن محمد الحربي، فى بيان له اليوم، إن رجال حرس الحدود بمحافظة الليث فى منطقة مكة المكرمة، غرب السعودية، تمكنوا من إحباط محاولة تهريب نحو 330 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح الحربى أن رجال الدوريات البحرية اشتبهوا، فى قارب وبعد اعتراضه وتفتيشه تم العثور على تسعة أكياس تحتوى على نحو 330 كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر، وقال إنه تم القبض على المتورطين فى محاولة التهريب وعددهم أربعة، ثلاثة منهم من الجنسية اليمنية كانوا على متن القارب، والرابع سعودى كان بانتظار وصولهم إلى الشاطئ، وجرى إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وكانت الجهات الأمنية أعلنت فى الثلاثين من نوفمبر الماضى عن ضبط 320 كيلو جراماً من الحشيش المخدر، والقبض على مهربيه فى محافظة الدرب بمنطقة جازان ( جنوب غرب ) المملكة على الحدود مع اليمن .

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