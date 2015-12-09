أخبار عاجلة

«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

‬رئيس إقليم كردستان العراق يصل تركيا لاجراء محادثات

Google+ Print
‬رئيس إقليم كردستان العراق يصل تركيا لاجراء محادثات ‬رئيس إقليم كردستان العراق يصل تركيا لاجراء محادثات

>وصل مسعود البرزانى رئيس إقليم كردستان العراق إلى العاصمة التركية أنقرة اليوم الأربعاء فى زيارة عمل تستغرق يومين من المرجح ان يهمين عليها نشر قوات تركية فى شمال العراق.

ومع انتهاء مهلة 48 ساعة منحها العراق لتركيا لسحب المئات من أفراد قواتها من قاعدة قرب مدينة الموصل بشمال العراق امس الثلاثاء (8 ديسمبر كانون الأول) بدا أن سفير العراق لدى الامم المتحدة يُهَوِن من شأن الخلاف بين بغداد وأنقرة. قال السفير إن المحادثات الثنائية بين الدولتين المتجاروتين لايجاد حل تسير بشكل إيجابي.

وقالت تركيا إن العراق سبق له الموافقة على نشر القوات بهدف تدريب قوات قرب الموصل التى يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية. ونفت بغداد ووصفت نشر القوات بأنه انتهاك لسيادتها.

ويجرى البرزانى محادثات مع الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء احمد داود اوغلوا خلال الزيارة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365