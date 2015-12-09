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محامى حمدى الفخرانى: سنطعن على حكم حبس موكلى بقضية الابتزاز

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محامى حمدى الفخرانى: سنطعن على حكم حبس موكلى بقضية الابتزاز محامى حمدى الفخرانى: سنطعن على حكم حبس موكلى بقضية الابتزاز
قال المحامى محمد رفعت، عضو هيئة الدفاع عن المهندس حمدى الفخرانى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إنه سيطعن بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة جنح أكتوبر بحبس موكله 4 سنوات فى القضية المتهم فيها بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ".

وكان حمدى الفخرانى قد غادر مقر محكمة جنح أكتوبر، منذ قليل، وسط حراسة أمنية مشددة، متوجها إلى محبسه بمعسكر الأمن المركزى بأكتوبر، وذلك عقب الحكم عليه بالحبس 4 سنوات فى التهمتين الموجهتان إليه بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ".

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

بالصور.. حبس حمدى الفخرانى 4سنوات وتغريمه 100ألف جنيه بقضية استغلال النفوذ
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