ضبط موظف بنك وآخر اشتريا أجهزة وهواتف محمولة لحساب عملاء أحد البنوك

تمكنت مباحث الأموال العامة، اليوم، الأربعاء، من ضبت موظف بنك وآخر يقومان بشراء أجهزة وهواتف محمولة على حساب عملاء أحد البنوك.

وتلقى اللواء طارق الأعصر، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغا من مسئولى أحد البنوك عن رصد قيام مجهول بإتمام العديد من عمليات الشراء لأجهزة وهواتف محمولة من خلال الموقع الإلكترونى لإحدى شركات التسوق "عميلة البنك" باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية، تبين أنها لا تخصه .

وأسفر فحص وتحريات العقيد شريف سارى، مدير إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المستحدثة، عن أن وراء ذلك النشاط "كريم .ص م" 27 سنة، موظف ببنك، و"مصطفى .م.م" 42 سنة، حاصل على ليسانس حقوق .

وكشفت التحريات عن قيام المتهم الأول بالحصول على بيانات بطاقات ائتمانية خاصة بعملاء البنك الذى يعمل به، مستوليا عليها بطرق احتيالية عن طريق القرصنة عبر شبكة الإنترنت بأسلوب احتيالى يسمى تصيد البيانات " PHISHIHG " واستخدام تلك البيانات فى إتمام عمليات شرائية لأجهزة إلكترونية وهواتف محمولة من مواقع التسوق الإلكترونى طالبا تحميل قيمة تلك العمليات على حساب الضحايا أصحاب تلك البطاقات الائتمانية المستولى على بياناتها ومستغلا عمله بالبنك فى إمكانية الدخول على حسابات تلك البطاقات لمعرفة المبالغ المتاحة، بأرصدتها لتأكيد الموافقة على إتمام عمليات الشراء، بينما يقوم الثانى باستلام تلك الأجهزة وبيعها والاستيلاء على قيمتها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد عبد البديع والرائد كريم الجنزورى من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما للواقعة على النحو المشار إليه بفحص البريد الإلكترونى والهاتف المحمول الخاص بالمتهمين عثر على أرقام بطاقات ائتمانية مستولى عليها بذات الأسلوب، وأيضا الرسائل المتبادلة بينه وبين شركة التسوق بتأكيد عمليات الشراء والخصم والشحن التى تفيد ارتكابهما للوقائع بالأسلوب المشار إليه .

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وجارى العرض على نيابة النزهة.