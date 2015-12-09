ضبط عاطل قتل سورى الجنسية شنقا بالغردقة بعد ممارسة الشذوذ معه

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من ضبط عاطل، قتل عاملا سورى الجنسية، بالغردقة بعد ممارسته الشذوذ معه، تم تحرير المحضر اللازم، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من اللواء على عامر مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتمكن قوة من مباحث قسم شرطة أول الغردقة، برئاسة الرائد أحمد نبيل ومعاونه الأول الرائد أسامة مهران وبمشاركة الرائدين أحمد فخر ومحمد مجدى معاونى المباحث، من ضبط "على.م.ع " 22 سنة، عاطل، بعد شنقه "سعد.ح.ق" 56 سنة، عامل، سورى الجنسية، بإحدى الشقق المفروشة بشارع المدارس.

تبين من تحريات فريق البحث حول القضية أن المجنى عليه أحضر الجانى من مدينة رأس البر معه، واستأجر شقة بشارع المدارس بمدينة الغردقة وأسكنه معه، لممارسة الشذوذ.

تبين باعتراف المتهم أن القتيل طلب منه ممارسة الشذوذ معه كما فعل هو فيه، إلا أن المتهم رفض فنشبت بينهما مشاجرة على أثرها شنق العاطل السورى بحبل حتى الموت، وتركه قتيلا داخل شقته إلى أن ظهرت رائحة جثته واستنشقها جيرانه، وأبلغوا الشرطة التى توصلت ضبطت المتهم برأس البر وأحضرته للغردقة وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.