أشهر 5 محلات لبيع الأزياء التنكرية للأطفال في الرياض

تجد الأمهات دائماً صعوبة ومعاناة في إيجاد الزي التنكري الملائم لأطفالهن، والذي يُطلب عادة للمشاركة في الحفلات المدرسية وجمعات الأصدقاء.

"سيِّدتي نت" ييسر عليكِ الأمر ويقدم لك في ما يلي أفضل 5 أماكن لبيع الأزياء التنكرية في الرياض بالشخصية المحببة لدى طفلك ليجد شخصيته المميزة التي يتمنى أن يصبح مثلها ليتأنق بزيها وسط أصدقائه:



زي تنكري طبيب

يهوى الأبناء أن يبنوا طموحاتهم ومستقبلهم منذ الصغر، وتعتبر مهنة الطبيب من المهن التي يسعون إلى الوصول لها، وإن أردت الحصول على زي متكامل بجميع ملحقاته الطبية التنكرية ستجدينه في مركز التعليم المبكر في الرياض، بالإضافة إلى العديد من الأزياء التنكرية المختلفة التي تناسب البنات والأولاد.

العنوان: مركز المملكة التجاري - شارع العليا.

رقم الهاتف: 2112052

الأسعار: تتراوح بين 100 و150 ريالاً وفقاً للطقم وملحقاته.

الموقع الإلكتروني: http://www.elc.co.uk/

زي رجل الفضاء

اجعلي طفلك يشعر بأنه بطل خارق بارتداء بدلة رجل الفضاء مع ملحقاتها الكاملة ليتميز بها في حفلاته المدرسية والجمعات الخاصة، والتي ستجدينها متوفرة في ألعاب الحسين مع العديد من الأزياء التنكرية الأخرى المختلفة.

العنوان: أسواق العويس – حي الملك فهد.

رقم الهاتف: 4702338

الأسعار: تتراوح بين 60 و80 ريالاً وفقاً للطقم وملحقاته .

زي الأميرة

اجعلي طفلتك المدللة أميرة ساحرة تخطف الأنظار بزي الأميرة الفريدة وتاجها الرائع لتكون نجمة الاحتفالات والمناسبات ولتشعر بأنها ملكة القصص والروايات، ويتوفر زي الأميرة وأزياء منوعة أخرى عند محلات تويز ار اص.

العنوان: طريق الملك عبدالله - مقابل صحارى مول.

رقم الهاتف: 2052777

الأسعار: تتراوح بين 100 و160 ريالاً وفقاً للطقم وملحقاته.



زي المهرج

لقضاء أجمل الأوقات والمرح لطفلك بزي المهرج اللطيف مع حركاته البهلوانية، وليحول الخيال إلى حقيقة، ويصبح البهلوان العالمي في قصص الأطفال، ويمكنك إيجاد زي المهرج والعديد من الأزياء المنوعة في محل فناتير.

العنوان: حياة مول -الطابق الأول-شارع الملك عبدالعزيز.

رقم الهاتف: 2057412

الأسعار: تتراوح بين 60 و 80 ريالاً.



زي سبايدر مان

حولي طفلك إلى بطل الأساطير الخارق العنكبوتي بزي سبايدر مان الشهير ليتألق به وسط أصدقائه، ويضفي عليه السعادة والسرور ليعيش أجواء الأبطال الخارقة، ويتوفر هذا الزي في محلات سيتي بلازا.

العنوان: حي الملك عبدالله - مخرج 28 .

رقم الهاتف: 2353723

الأسعار: تتراوح الأسعار بين 70 و 90 ريالاً.