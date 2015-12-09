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محافظ الإسماعيلية يستقبل السفير الهندى والوفد المرافق له بديوان المحافظة

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محافظ الإسماعيلية يستقبل السفير الهندى والوفد المرافق له بديوان المحافظة محافظ الإسماعيلية يستقبل السفير الهندى والوفد المرافق له بديوان المحافظة
استقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، السيد سنجاى بهاريتشا سفير الهند بالقاهرة يرافقه كل من الملحق الثقافى والتجارى للسفارة، خلال زيارتهم للإسماعيلية بمناسبة الاحتفال بإقامة اليوم الهندى بالمحافظة.

تشمل زيارة السفير الهندى للإسماعيلية والوفد المرافق له، بعض الشركات الهندية العاملة بالإسماعيلية وزيارة قصر الثقافة حيث يتم إقامة مسابقات رسم، كما يزور جامعة قناة السويس وعقد لقاء مع الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة.

اليوم السابع -12 -2015
>وخلال اللقاء الذى حضره المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، أشاد محافظ الإسماعيلية بعمق العلاقات التاريخية الهندية المصرية التى تربط بين البلدين منذ فجر التاريخ، كما أشاد بالعلاقات الثقافية والاقتصادية بين الجانبين، مشيراً إلى أن الإسماعيلية بها العديد من المشروعات الاستثمارية الهندية المصرية المشتركة.

ومن جهته، أشاد السفير الهندى بحسن الاستقبال وحفاوة اللقاء معربا عن بالغ سعادته بزيارة الإسماعيلية، مؤكدا على السعى الدؤوب من قبل السفارة الهندية وحكومة الهند لتشجيع الاستثمار وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع فى بالمحافظة بشكل خاص نظرا لموقعها العبقرى ولكونها أحدى أساسيات المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس.

وخلال اللقاء تم استعراض ومناقشة مقترح إقامة يوم خاص لإحياء ذكرى المهاتما غاندى ومروره من قناة السويس خلال رحلته إلى أوروبا.
>اليوم السابع -12 -2015
>وأكد السفير الهندى أن هناك سعى دائم وتنسيق تام فيما بين حكومتى البلدين لزيادة حجم التبادل الثقافى والاقتصادى والتجارى بين مصر والهند وتبادل الخبرات والثقافات بين الجانبين.

وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية بين محافظ الإسماعيلية والسفير الهندى.
>اليوم السابع -12 -2015
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