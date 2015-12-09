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بالصور.. رسم الجداريات على أسوار مدارس فوه بكفر الشيخ

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بالصور.. رسم الجداريات على أسوار مدارس فوه بكفر الشيخ بالصور.. رسم الجداريات على أسوار مدارس فوه بكفر الشيخ
قال المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، إنه تابع رسم الجداريات على سور مدرسة الشهيد كريم فؤاد أبو زامل الثانوية بنات بمدينة فوه، وأثنى على مجهود الطالبات على إصرارههن على تزيين مدرستهم وإخلاص القائمين على المدرسة فى العمل الذى يظهر المدرسة فى أجمل صورة.
>اليوم السابع -12 -2015
>وأضاف "أبوغنيمة"، أنه تابع مدرسه شمشيره الإعدادية بنات ورياض الأطفال بها، واطمأن على سير العملية التعليمية فى المدرسة، مؤكداً أنه تابع مدرسة فوه للغات وارتفاع المستوى التعليمى بالمدارس.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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