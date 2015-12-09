كيف تنظّفين الزي المدرسي بسهولة؟

تضطرين أحياناً إلى غسل الزي المدرسي لطفلك بشكل دوري، بسبب اتساخه أثناء اللعب والتلوين، لذا يساعدك "سيدتي. نت" في غسل هذه القطعة المدرسية بسهولة، من خلال النصائح الآتية:

1. اغسلي الزي فور وصول طفلك من المدرسة لإزالة البقع بسهولة عنه.

2. حافظي على درجة حرارة منخفضة عند استخدام الغسّالة، بحيث لا تتجاوز 30 درجة مئوية.

3. استعملي أحد المنظفات بكمّ قليل، كما يستحسن قبل ذلك نقع الزي في وعاء محتو على الخل الأبيض للحفاظ على الألوان.

4. ينصح دائماً بمعالجة البقع قبل غسل الزي في الغسالة؛ في هذا الإطار يستخدم معجون اﻷسنان لنزع بقع الحبر، وذلك تحت المياه الباردة، مع مسح البقع برفق، وتكرار العملية حتى تزول تماماً. أمّا في شأن بقع الدم، فيفضّل نقع الزي بالماء البارد، بعد رشّ الملح عليه، لمدة 10 دقائق قبل غسله. ولنزع بقع التلوين، يمكن نقع الزي بالماء الدافئ المضاف إليه قليل من سائل الغسيل و"الأمونيا"، وذلك لمدة نصف ساعة، قبل غسله بالطريقة الاعتيادية فتجفيفه.