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بالفيديو .. سمنة الأطفال "المشاكل والحلول" فى حلقة جديدة من الكوتش

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بالفيديو .. سمنة الأطفال "المشاكل والحلول" فى حلقة جديدة من الكوتش بالفيديو .. سمنة الأطفال "المشاكل والحلول" فى حلقة جديدة من الكوتش
تقدم لكم 7TV، وحدة الإنتاج التليفزيونى لليوم السابع، حلقة جديدة من حلقات برنامج الكوتش، والذى يتناول طرق التخسيس وخسارة الوزن وشد العضلات والذى يقدمه المدرب هشام عبد الرزاق.

وتتناول حلقة اليوم من البرنامج مشلكة السمنة عند الأطفال وأسبابها والحلول وأهم المخاطر التى يتعرض لها الأطفال بسبب السمنة التى يكون أسبابها عادة الوجبات السريعة، ويقدم الكوتش من خلال الحلقة حلولا لهذه المشكلة عن طريق نظام غذائى صحى وممارسة أى نوع من الرياضة.

البرنامج تصوير نور الدين حسام، ومونتاج دسوقى إبراهيم، وموسيقى علاء خليل.


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