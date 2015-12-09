تلوث الهواء يسبب ضعف وفقدان النظر.. اعرف إزاى تحمى نفسك

تلوث الهواء من أسباب مشاكل النظر:

النظر من أهم الحواس فى جسم الإنسان والتى تتطلب اهتماما خاصا بصحة العين للحفاظ على حاسة النظر من التدهور خاصة مع تقدم العمر، وهناك العديد من الأسباب التى تؤثر سلبا على حاسة النظر منها تلوث الهواء.>وكشفت دراسة جديدة نشرت على الموقع الإلكترونى The times of indiaالهندى، أن من 10 إلى 15% من الأشخاص يعانون من تهيج وجفاف العين المزمن، نتيجة للتعرض المستمر لمستويات عالية من تلوث الهواء والتى تؤثر سلبا على مستوى النظر.>ووفقا للتقرير، قال الدكتور JS Titiyal، أستاذ ورئيس قسم القرنية، إن ارتفاع مشاكل الإصابة بعتامة القرنية وجراحة عيوب انكسار العين يأتى نتيجة لتلوث الهواء، وإذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لتحسين نوعية الهواء يكون الأمر أكثر سوءا ويتسبب فى ارتفاع الإصابات بفقدان النظر، مشيرا إلى أن هؤلاء المرضى يجب أن يستخدموا الدموع الاصطناعية والأدوية المضادة للحساسية، وكل هذا قد يسبب أثارا جانبية خطيرة منها فقدان النظر على المدى البعيد فى حالة الاستخدام المستمر.

أوضح الطبيب إ أن جفاف العين من أكثر الأعراض المنتشرة بين الفئات العمرية من الشباب وكبار السن، وذلك بسبب التعرض للتلوث لفترات طويلة ، والذى يؤثر على الخلايا المسيلة للدموع، كما أن هذه المشكلة لوحظ ارتفاعها فى الشباب وهو ما يدعو للقلق ويضعهم فى خطر حدوث مضاعفات خطيرة .

وحسب ما جاء فى التقرير، أن دراسة أجريت مؤخرا على 5000 شخص، لتقييم مدى انتشار مشاكل العين والنظر، فوجد أن من 10 إلى 15% يشتكون من أعراض الاحمرار والحكة، وأن 65% من الرجال هم الذين اشتكوا من مشاكل العين فى الفئة العمرية من 20 حتى 40 عاما.

تلوث الهواء يسبب فقدان النظر:

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طرق وقائية للحفاظ على النظر:

> حيث ذكر الخبراء أن هذه الحالات والأعراض كانت تظهر خلال موسم حبوب اللقاح، ولكن وجد أنها تظهر على مدار العام، نتيجة لتلوث الهواء الذى يلعب دورا مهما فى تراكم الأبخرة السامة على السطح الخارجى للعين مما ينتج عنه تلف بالعين وفقدان النظر.>حسب التقرير ينصح الأشخاص باتخاذ تدابير وقائية للحفاظ على سلامة أعينهم، وذلك من خلال استخدام نظارات واقية لتقليل تعرض العين للسموم التى تتواجد فى الهواء، ومن الضرورى عدم لمس العين أو فركها إذا كان يوجد حكة، ويجب غسل العينين بانتظام بالماء.