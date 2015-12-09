بالصور.. السيسى: نعمل على تدعيم الشراكة مع اليونان وقبرص لتحقيق طموحات شعوبنا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة التعامل مع قضية الهجرة من منظور شامل، والأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التنموية بقدر المعالجة الأمنية، والتعاطى الفعال مع الظاهرة من المنطلق الإنسانى، بما يتفق مع القوانين والمعاهدات ذات الصلة.

ووصف الرئيس السيسى، خلال القمة الثلاثية مع نظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان فى أثينا اليوم الأربعاء، تنظيم الاجتماع بالناجح فى تدعيم آلية التشاور الثلاثية، قائلا:"أتطلع لمتابعة نتائج الاجتماع، والعمل على تحقيق أهدافه فى الشهور القادمة، تمهيدا لانعقاد الاجتماع القادم بالقاهرة، وتدعيم أواصر الشراكة، والعمل المشترك لتحقيق طموحات شعوبنا فى التقدم والرخاء.

وأكد الرئيس السيسى، على تشكيل لجنة دائمة للتعاون بين الدول الثلاث، مضيفا:" نتطلع إلى أن تكون هناك آلية مناسبة للتوصل لأطر تعاون فعالة لتعاون مشترك".



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