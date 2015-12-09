ترحيل حمدى الفخرانى إلى سجن الجيزة المركزى بعد الحكم عليه بقضية الابتزاز

غادر منذ قليل، المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب الأسبق، مقر محكمة جنح أول أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر، عقب الحكم عليه بالحبس 4 سنوات فى قضية "الابتزاز واستغلال النفوذ"، وسط حراسة أمنية مشددة، وتم ترحيله إلى سجن الجيزة المركزى بمعسكر الأمن.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

بالصور.. حبس حمدى الفخرانى 4سنوات وتغريمه 100ألف جنيه بقضية استغلال النفوذ

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