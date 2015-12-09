داعش يطلق سراح أسرى مسيحيين بشمال سورية

أطلق تنظيم داعش اليوم الأربعاء نحو 25 من السوريين المسيحيين كان اختطفهم قبل اشهر فى ريف محافظة الحسكة شمال سورية.

و قال المرصد الآشورى لحقوق الإنسان فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم إن تنظيم داعش أطلق سراح 25 شخصا جميعهم من الرجال من بينهم طفل ، كان التنظيم الإرهابى قد اختطفهم فى 23 فبراير الماضى العام الجارى اثناء اجتياحه للقرى والبلدات الآشورية على نهر الخابور فى محافظة الحسكة " شمال سورية على الحدود مع تركيا .

وأفاد مراقبو المرصد بأن عملية إطلاق سراح المختطفين الـ 25 ، جاء نتيجة الجهود والمفاوضات الحثيثة التى تقوم بها كنيسة سورية المشرقية الآشورية .

و أثمرت هذه المفاوضات خلال الأسابيع الماضية بإطلاق سراح دفعتين من المخطوفين الآشوريين، الأولى بتاريخ السابع من نوفمبر الماضى وعددهم 37 مختطفا، والثانية بتاريخ 24 نوفمبر الماضى ، وعددهم 10 مختطفين.

هذا ولايزال لدى تنظيم داعش ، حسب إحصائيات المرصد الآشورى لحقوق الإنسان ، 105 مختطفين من قرى وبلدات الخابور الآشورية بينهم نساء وأطفال.

ووصل المختطفون المفرج عنهم إلى بلدة تلّ تمر الآشورية ظهر اليوم.

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