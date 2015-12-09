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داعش يطلق سراح أسرى مسيحيين بشمال سورية

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داعش يطلق سراح أسرى مسيحيين بشمال سورية داعش يطلق سراح أسرى مسيحيين بشمال سورية
أطلق تنظيم داعش اليوم الأربعاء نحو 25 من السوريين المسيحيين كان اختطفهم قبل اشهر فى ريف محافظة الحسكة شمال سورية.

و قال المرصد الآشورى لحقوق الإنسان فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه اليوم إن تنظيم داعش أطلق سراح 25 شخصا جميعهم من الرجال من بينهم طفل ، كان التنظيم الإرهابى قد اختطفهم فى 23 فبراير الماضى العام الجارى اثناء اجتياحه للقرى والبلدات الآشورية على نهر الخابور فى محافظة الحسكة " شمال سورية على الحدود مع تركيا .

وأفاد مراقبو المرصد بأن عملية إطلاق سراح المختطفين الـ 25 ، جاء نتيجة الجهود والمفاوضات الحثيثة التى تقوم بها كنيسة سورية المشرقية الآشورية .

و أثمرت هذه المفاوضات خلال الأسابيع الماضية بإطلاق سراح دفعتين من المخطوفين الآشوريين، الأولى بتاريخ السابع من نوفمبر الماضى وعددهم 37 مختطفا، والثانية بتاريخ 24 نوفمبر الماضى ، وعددهم 10 مختطفين.

هذا ولايزال لدى تنظيم داعش ، حسب إحصائيات المرصد الآشورى لحقوق الإنسان ، 105 مختطفين من قرى وبلدات الخابور الآشورية بينهم نساء وأطفال.

ووصل المختطفون المفرج عنهم إلى بلدة تلّ تمر الآشورية ظهر اليوم.
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