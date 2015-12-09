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بالصور.. حبس حمدى الفخرانى 4سنوات وتغريمه 100ألف جنيه بقضية استغلال النفوذ

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بالصور.. حبس حمدى الفخرانى 4سنوات وتغريمه 100ألف جنيه بقضية استغلال النفوذ بالصور.. حبس حمدى الفخرانى 4سنوات وتغريمه 100ألف جنيه بقضية استغلال النفوذ
قضت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريرى، وسكرتارية محمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، بالحبس 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب الأسبق، لاتهامه بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ".

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، داخل فيلا بمنطقة الشيخ زايد بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة الأرض الخاصة بالشركة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- بالصور.. "الفخرانى" فى قفص الاتهام منتظرا الحكم فى قضية "الابتزاز واستغلال النفوذ"
>

- بالفيديو.. وصول حمدى الفخرانى المحكمة لحضور جلسة الحكم عليه بقضية "الابتزاز"
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