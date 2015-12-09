بالصور.. حبس حمدى الفخرانى 4سنوات وتغريمه 100ألف جنيه بقضية استغلال النفوذ

قضت محكمة جنح أول أكتوبر، برئاسة المستشار محمود البريرى، وسكرتارية محمد أبو زيد، اليوم الأربعاء، بالحبس 4 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه للمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب الأسبق، لاتهامه بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ".

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، داخل فيلا بمنطقة الشيخ زايد بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة الأرض الخاصة بالشركة.

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- بالفيديو.. وصول حمدى الفخرانى المحكمة لحضور جلسة الحكم عليه بقضية "الابتزاز"

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