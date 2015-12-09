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الرقابة الإدارية تحقق فى بلاغ يتهم محافظة الجيزة بوقف مشروعات الشباب

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الرقابة الإدارية تحقق فى بلاغ يتهم محافظة الجيزة بوقف مشروعات الشباب الرقابة الإدارية تحقق فى بلاغ يتهم محافظة الجيزة بوقف مشروعات الشباب
تسلمت هيئة الرقابة الإدارية مستندات من عدد من المواطنين، أرفقوها ببلاغات طالبت باتخاذ الإجراءت القانونية بشأن وقف محافظة الجيزة المشروعات الصغيرة للشباب، الذين طالهم فساد المحليات بالمحافظة ومدينة البدرشين بعد تعنت مقصود فى عرقلة التراخيص المطلوبة، لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة، متهمين الإدارة المحلية بالبدرشين بالفساد وعدم تطبيق القانون ووضع العراقيل أمام استثمارات المشروعات الصغيرة التى تتبناها الدولة لتوفير فرص عمل للشباب، خاصة أن الشباب أصحاب المشاريع لا قدرة لهم على "الدفع"، على حد وصف المبلغين.

وكشفت المستندات، التى تسلمتها الرقابة الإدارية من مقدمى البلاغات، حصول المبلغين على قطعة أرض بالمزاد العلنى من قبل الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد التابعة لهيئة السكك الحديد لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة التجارية والحرفية، وقامت الهيئة والشركة بمخاطبة مدينة البدرشين بالجيزة الواقع فيها قطعة الأرض، إلا أنه تم رفض إقامة المشروع بحجج غير قانونية.

كما كشف البلاغ عن محضر اجتماع تم بين محافظ الجيزة والمستشار القانونى ورئيس مدينة البدرشين التى بها قطعة الأرض المخصصة من جهة، وبين أحد ممثلى الشباب المخصصة لهم الأرض من جهة أخرى، وانتهى الاجتماع بتعنيف رئيس المدينة من قبل المحافظ لرئيس لعدم إصدار التراخيص للشباب حتى الآن.

وطبقا لمحضر الاجتماع المسلم للرقابة الإدارية، فلا تعارض بين مصلحة الشباب والدولة، التى ستستفيد بتوفير فرص عمل للشباب، أصحاب المشاريع الصغيرة، وتحصيل الرسوم والضرائب، ولكن رئيس المدينة ــ المبلغ ضده ــ تهرب وماطل وطلب إعادة عرض الأمر على المستشار القانونى للمحافظة، الذى استجاب هو الآخر لمطالب الشباب، وصدر تقريره بإلزم مجلس المدينة بإصدار شهادة الصلاحية والتراخيص اللازمة، وهو ما دفع المبلغين لتحريك بلاغاتهم إلى الرقابة الإدارية.

وطالب البلاغ هيئة الرقابة الإدارية بسرعة التحقيق واتخاذ الإجراءات التى من شأنها تسهيل إصدار التراخيص من قبل المحليات لفتح ابواب رزق للشباب الذى لا يجد عمل مشيرا الى أن استغلال النفوذ ومراكز القوة، وسوء تأدية خدمة المواطنين، وعدم تطبيق القوانين واللوائح يضرب الاستثمار المحلي فى مقتل ويجعله منعدما بسبب البيروقراطية، التي اعتبرها مقدمو البلاغات تحديا صارخا للتوجه العام للخطاب الرسمي لمؤسسة الرئاسة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح بالوقوف مع الشباب.

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مصر 365

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