بالصور.. رئيس مركز ومدينة مطوبس: توفير ماكينة تنشيط بطاقات التموين

قال المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس، خلال تصريحات صحفية له، اليوم الأربعاء، إنه وفر ماكينة تنشيط البطاقات التموينية بمركز مطوبس، لتخفيف العبء على المواطنين، مشيرًا إلى أنه حل مشكلة عدم وصول المياه بالنجارين والكشايكه بتركيب المحابس للخطوط لتوصيل المياه لهم، مشيرًا إلى أنه تم تغيير الأسلاك الكهربائية المتهالكة بقرية البصراط.

وأضاف عبدالستار، أنه أنهى المعاناة التى كان يعيشها أهالى قرية كوم دميس وتوابعها، لعدم وصول المياه إلى الأرض الزراعية، وذلك بعمل فتحة رى بجوار منزل محمود أبو قورة من ترعة النور لرى الأراضى بدلاً من وضع مواسير فى الترعة حتى لا تعوق حركة المياه، وحفاظا على الأرض الزراعية، مؤكداً أنه أعطى تعليماته بسرعة صرف وفتح الجمعية الزراعية لصرف الكيماوى للمزارعين.



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