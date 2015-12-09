الأرصاد : مصر تشهد عدم استقرار فى الأحوال الجوية من الجمعة حتى الإثنين

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إنه من المنتظر أن تتأثر البلاد بحاله من حالات عدم الأستقرار فى الأحوال الجوية تبدأ من على غرب البلاد بالسلوم و مطروح و الأسكندرية إعتبارا من يوم الجمعة 11ديسمبر المقبل على أن تمتد وتشمل محافظات سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر و الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد اعتبارا من السبت 12 ديسمبر وحتى الاثنين المقبل 14 ديسمبر موضحا ان ذروتها ستكون من مساء السبت حتى مساء الأحد.

وأضاف عبد العال فى تصريحات صحفية ،أن تحسن مؤقت نسبى سيبدأ يوم الثلاثاء 15ديسمبر ثم تعاود حالة عدم الأستقرار تأثيرها مره أخرى من الأربعاء 16ديسمبر حتى مساء الخميس 17ديسمبر حيث من المتوقع أن تتكاثر السحب الممطره والغزيره على هذه المناطق تكون متوسطة الشده فقط على القاهرة والوجه البحرى يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يؤدى إلى إضطراب الملاحه البحرية فوق مسطحى البحر الأحمر والمتوسط وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وأشار عبد العال الى انه من المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال ذروة هذه الموجه على:-

>السواحـــل الشمالية وشمال سيناء من 17 إلى18 درجة مئوية ،محافظـات الوجة البحرى والقاهرة من 18 الى19 درجة مئوية ،محافظات شمـــــــــــال الصــــــعيد من 19 إلى 20 درجة مئوية ،محافظات جنوب الصعيــــــــــــــــد من 21 إلى 22 درجة مئوية ،حافظات جنـــــــــــــوب ســـــيناء من 22 إلى 24 درجة مئوية .

وناشدت الهيئة المسئولين عن تلك المحافظات إتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية خاصة لمحافظات الإسكندرية ومطروح وشمال وجنوب سيناء.