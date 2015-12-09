ضبط سائق وعاطل وصاحب مصنع وراء اختطاف طفل وعامل بسبب خلافات مالية بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على سائق وعاطل، لاتهامهما باختطاف طفل ببولاق الدكرور وطلب فدية 50 ألف جنيه، بسبب خلافات مالية مع والد المجنى عليه.

تلقى المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من "هانى م. ا" أفاد فيه بتعرض ابنه "م" للاختطاف وطلب خاطفه 50 ألف جنيه مقابل إعادته.

وبإجراء التحريات تبين أن سائق يدعى "إسلام. ع" وراء اختطاف الطفل بتحريض من عاطل يدعى "سيد.ا"، وبإعداد كمين للمتهمين، تم ضبطهما، والعثور على الطفل بصحبة المتهم الثانى.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد طارق حمزة مفتش مباحث غرب الجيزة، بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية مع والد الطفل، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وفي منطقة إمبابة، اختطف صاحب مصنع، عامل وأجبره على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية، واحتجزه بالمصنع.

تلقي العقيد إيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة، بلاغا من ربة منزل يفيد بتعرض زوجها "هانى. ا" للخطف، وكشفت التحريات أن المتهم بارتكاب الواقعة يدعى "محمد.خ" صاحب مصنع، وبمداهمة المصنع عثر على المجنى عليه، وتمكن المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من ضبط المتهم، واعترف باختطافه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بسبب خلافات مالية، وتم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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