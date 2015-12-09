ضبط 11 لانشا سريعا مخالفا داخل بحيرة المنزلة تصطاد بالكهرباء

تمكنت شرطة المسطحات المائية والبيئة بالدقهلية، من ضبط لانشات سريعة مخالفة داخل بحيرة المنزلة، خلال حملة أمنية مكبرة.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من الرائد أحمد سالم رئيس مباحث المسطحات المائية والبيئة ببحيرة المنزلة، من ضبط 11 لانش سريع بقوة 85 حصان والمحظور استخدامه داخل بحيرة المنزلة، وذلك أثناء قيامهم بالصيد المخالف باستخدام الكهرباء، خلال حملة أمنية مكبرة داخل البحيرة.

وتم التحفظ عليهم بشرطة المسطحات المائية، وجار البحث وضبط المخالفين وتحرير محاضر لهم.