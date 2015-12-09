الإدارة العامة للمخدرات بالعاشر من رمضان تضبط شاب بحوزته 60 طربة حشيش

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان بالشرقية، اليوم الأربعاء، برئاسة المقدم أحمد رمضان، من ضبط شاب بحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش تزن 6 كيلو و2700 جنيه وهاتف محمول وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

كانت وردت معلومات سرية لضباط الإدارة بالعاشر عن قيام "ا س ع فراج" وشهرته رجب جلابية 23 سنة، بترويج كمية من المخدرات، وبعد إذن النيابة العامة والتحريات السرية، تمكن المقدم أحمد رمضان رئيس الفرع والرائد وائل فؤاد وكيل الفرع والنقيب محمد الفرماوى، من القبض عليه خلال تواجده بالمجاورة 11 مستقلا دراجة بخارية بدون لوحات وبحوزته 60 طربة من مخدر الحشيش تزن حوالى 6 كيلو وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم وجارى عرضه على النيابة العامة برئاسة المستشار محمد جودة.