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تجديد حبس 2 من عناصر الإخوان بسوهاج 15 يوما وتأجيل محاكمة آخر لـ7 مارس

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تجديد حبس 2 من عناصر الإخوان بسوهاج 15 يوما وتأجيل محاكمة آخر لـ7 مارس تجديد حبس 2 من عناصر الإخوان بسوهاج 15 يوما وتأجيل محاكمة آخر لـ7 مارس
أمرت النيابة الكلية بسوهاج، اليوم الأربعاء، تحت إشراف المستشار أسامة عبد السلام رئيس النيابة، بتجديد حبس 2 من عناصر الإخوان 15 يوماً على ذمة التحقيق، هما "سيد.ن.ت" و"أحمد.ف.غ".

وكانت النيابة العامة، بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، وجهت للمتهين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.

فى نفس السياق، أجلت محكمة جنايات سوهاج محاكمة المتهم "عامر.م.ع" من عناصر الإخوان بعد اتهامه بالتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة إرهابية، إلى جلسة 7 مارس المقبل لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين طارق حمودة ومحمد أحمد عبد العزيز بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وكانت النيابة العامة، بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، وجهت للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام.

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مصر 365