بالصور.. أمن القاهرة تشن حملات لتطهير رمسيس والإسعاف من الباعة الجائلين

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملات أمنية موسعة، شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكافة شوارع العاصمة، بهدف إعادة المظهر الحضارى لشوارع العاصمة، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كافة المظاهر السلبية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحلات المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

وأسفرت الحملات التى قادها اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، والتى استهدفت منطقة 26 يوليو وميدان الإسعاف وشارع رمسيس ومنطقة سوق التوفيقية، عن تنفيذ 210 إزالات إدارية، وضبط 25 مخالفة إشغال طريق، و3 تلوث بيئـــــة، و21 بائعا جائلا، و4 عربات مأكــــــولات، 3 سيارات متروكة يستخدمها الباعة الجائلون فى افتراش بضائعهم، وقد تم رفعهم واتخاذ الإجراءات القانونية نحوهم، وفى مجال المرور تم ضبط 4 حوادث سير عكس الاتجاه، و145 مخالفة نموذج 125 ، و 39 تكبيل بالكلابش، و6 سيارات محجوزة، و7 حجز دراجات بخارية ، و39 رخصة مسحوبة.

وجاءت تلك الحملات بمشاركة الإدارة العامة لمرور القاهرة وإدارة شرطة المرافق وقطاع غرب القاهرة وأقسام الشرطة المعنية بالقطاع، وذلك استمرارًا لجهود المديرية فى فرض هيبة الدولة وسيادتها وتفعيل التواجد الأمنى لإعادة الوجه الحضارى بكافة الطرق والمحاور والميادين بالعاصمة، وإزالة كافة الإشغالات والتعديات والمخالفات مع تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع الرئيسية والميادين من خلال رصد البؤر والأماكن التى تسبب كثافات مرورية، ووضع خطط للسيطرة على تلك الإعاقات المرورية وإزالتها بالتنسيق مع كافة أجهزة المديرية المعنية.



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