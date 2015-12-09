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لليوم الثالث.. إضراب 240 عاملا بـ"أسمنت أسيوط" للمطالبة بصرف الأرباح السنوية

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لليوم الثالث.. إضراب 240 عاملا بـ"أسمنت أسيوط" للمطالبة بصرف الأرباح السنوية لليوم الثالث.. إضراب 240 عاملا بـ"أسمنت أسيوط" للمطالبة بصرف الأرباح السنوية
واصل 240 عاملا بمصنع أسمنت أسيوط (سيمكس) إضرابهم عن العمل، لليوم الثالث على التوالى، احتجاجا على رفض إدارة الشركة الموافقة على صرف أرباح العمال بما يماثل 10% من قيمة أرباح الشركة سنويا، وفقا لما ينص عليه القانون 159.

وقال العمال إن مندوبا من وزارة القوى العاملة زارنا للتفاوض معهم ولكنهم فوجئنا بأن مسئولى القوى العاملة جاءوا مع المصنع ضدنا، وبدأوا يتحدثون حول أن المصنع لا يحقق أرباحا وأنه يتعرض لخسائر وهذا مناف للحقيقة، والواقع أن المصنع فى تطوير مستمر وإدخال معدات جديدة وزيادة فى الأرباح بشكل كبير.

وأضاف العمال، إدارة شركة أسمنت أسيوط "سيمكس" كانت قد وقعت اتفاقا مع نقابة العاملين بالأسمنت العامين الماضيين على إثرها يتم صرف أرباح سنوية للعمال بما يماثل 6 أشهر من راتبهم وتصرف فى النصف الثانى من شهر فبراير سنويا، ولكن فوجئنا بأن إدارة الشركة أثناء تجديد الاتفاق أعلنت عن رغبتها فى منحنا بما يماثل شهرين فقط من راتبنا، الأمر الذى نرفضه جميعا، خاصة أن الشركة تحقق أرباحا سنوية عالية وأرقاما قياسية بسبب العمال.

وأوضح العمال أن إدارة الشركة قررت وقف خطوط الإنتاج وأفران التحميص كنوع من التهديد النفسى للعمال، ولكنها لم توقف التعبئة من المخزون الذى تم تصنيعه، قائلين إننا لا نطالب إلا بحقوقنا وبما نص عليه القانون، ونطالب الدولة ومجلس الوزراء بحمايتنا من ضياع حقوقنا ومساواتنا بالشركات الأخرى العاملة فى نفس المجال فى ، والتى تصرف الأرباح سنويا لعمالها، على حد قولهم.

وهدد العمال بمواصلة إضرابهم داخل المصنّع والتصعيد خلال الأيام المقبلة، مهددين بالإضراب عن الطعام حال عدم حل قضيتهم.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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