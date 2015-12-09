ميناء دمياط يستعيد خط الخدمة المنتظم للسفن العملاقة بعد انقطاعه سنوات

استعاد ميناء دمياط، خط الخدمة المنتظم التابع لتوكيل CMA، أحد أكبر الخطوط الملاحية فى العالم، حيث استقبل الميناء، سفينة الحاويات العملاقة CMA HYDRA، والتى ترفع علم بريطانيا، حيث قامت بتفريغ 295 حاوية، بجانب شحن 494 حاوية من الميناء.

صرح بذلك، اللواء بحرى أيمن صالح رئيس هيئة الميناء، مضيفا أن هذا الخط عاد للانتظام من جديد برحلات أسبوعية منتظمة تربط موانىء أوروبا بميناء جدة، وموانىء الخليج، والموانىء الصينية، من خلال سفن حاويات حديثة، موضحا أن ذلك يعد تأكيدا على ثقة الخطوط الملاحية العالمية، فى قدرة ميناء دمياط على استقبال السفن العملاقة، التى تتوالى مؤخرا على الميناء، بعد أن قامت الهيئة بتنفيذ مشروع ضخم لتكريك الممر الملاحى، والأرصفة، حتى تكون مستعدة لاستقبال جميع السفن الحديثة من الأجيال الأخيرة، فى إطار خطة وزارة النقل وقطاع النقل البحرى، لاستعادة مركز متقدم فى خدمة حركة التجارة العالمية.

يذكر أن هذا الخط المنتظم، كان قد انقطع عن ميناء دمياط منذ عدة سنوات مضت.



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