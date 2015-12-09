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محافِظ الإسكندرية يلتقى سفيرة فنلندا لمناقشة تعزيز التعاون المشترك

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محافِظ الإسكندرية يلتقى سفيرة فنلندا لمناقشة تعزيز التعاون المشترك محافِظ الإسكندرية يلتقى سفيرة فنلندا لمناقشة تعزيز التعاون المشترك
اجتمعت الدكتورة سعاد الخولى محافظ الإسكندرية بالإنابة، اليوم، مع "تولا يوروبا" سفيرة فنلندا بالقاهرة، و"يوكا فاليما" رئيس قسم الاقتصادى التنموى بسفارة فنلندا بالقاهرة، بمقر مكتبها، وذلك لمناقشة الموقف التجارى والثقافى بين البلدين وكيفية تنميته.

وخلال الاجتماع أبدت تولا إعجابها بصناعة الأخشاب فى حيث ذكرت أن 70% من التبادل التجارى بين مصر وفنلندا قائم على تجارة الأخشاب وأن فنلندا منذ 100 عام تصدر الأخشاب إلى مصر، كما أنها زارت محافظة دمياط وأعجبت بمستوى الصناعة هناك، فهذا يتيح الفرصة للمزيد من التعاون بين البلدين، كما ذكرت تولا العديد من القطاعات التى يمكن من خلالها زيادة سبل التعاون بين البلدين، مثل مجال الطاقة النظيفة وإدارة مياه الشرب ومياه الصرف الصحى وأى حلول متعلقة بترشيد الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة.

وتحدثت تولا أن بلدها مشهور بأن لديه أفضل نظام تعليمى فى العالم وأن التعليم ثانى أفضل القطاعات التى يمكن الاستفادة منه. وأوضحت بأنه سيتم اليوم الاجتماع مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية للنظر فى بعض المشروعات التى من شأنها توطيد التعاون بين البلدين.

وفى هذا أوضحت الخولى قائلة بأنه من المهم الاستفادة من التعاون بين البلدين فى مجال التعليم والصحة والتنمية البشرية كما أنه من المشروعات التى تهم الإسكندرية المشروعات التى تخص مجال النظافة وتطوير العشوائيات.وأكدت الخولى بأنه تولا سوف تجد أفكار جيدة عند جمعية رجال الأعمال سواء فى مجال التعليم والقضاء على البطالة.

وعن قطاع الثروة السمكية قالت تولا أن هناك مشروع تقوم فنلندا بتنفيذه بالتعاون مع المصرية وذلك لتنظيف البحيرات المحيطة بالإسكندرية، كما سيتم تدريب العاملين على استخدام قوارب فنلندية متخصصة لتنظيف البحيرات.

وأكدت الخولى اهتمامها بقطاع الثروة السمكية وضرورة تنميته وتنقية البحيرات ووجوب تدريب الصيادين على التقنيات الحديثة لتطهير البحيرات. وأوضحت قائلة بأن مصر تسير فى الطريق الصحيح تحت قيادة سياسية حكيمة تشجع الاستثمار وان الظروف العارضة التى تمر بها مصر تمر بها كافة دول العالم وان مصر قادرة على السيطرة عليها.

وفى ختام اللقاء وجهت الخولى الدعوة لتولا لزيارة الإسكندرية والتمتع بالمزارات السياحية بها. كما أعربت تولا عن سعادتها ورغبتها فى قضاء شهر يناير بالإسكندرية.
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مصر 365

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