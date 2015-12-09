بالصور..محافظ الإسماعيلية يفتتح ملتقى التوظيف الثالث للشباب بقصر الثقافة

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة، واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقيادات التنفيذية بالمحافظة، ومحمد سالم مدير جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة، ووسط حضور حشد جماهيرى كبير من أبناء الإسماعيلية، بافتتاح فعاليات ملتقى التوظيف الثالث للشباب والذى أقيم بقصر ثقافة الإسماعيلية بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث على مدى يومى 9 -10 ديسمبر 2015.



>جاء ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة البطالة والعمل على خلق المزيد من فرص العمل، وتفعيلا لدور جهاز تشغيل الشباب بمحافظة الإسماعيلية، وتحت شعار "اشتغل.. ابدأ الآن" وبمشاركة عدد أكثر من 30 شركة من كبريات الشركات الاستثمارية والقطاع الخاص.

ويتيح هذا الملتقى نحو خمسة آلاف فرصة عمل متنوعة، بالإضافة إلى طرح فرص جديدة لتدريب الشباب وتأهيلهم وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل كما يشمل هذا تخصيص ركن خاص لصالح الترويج للمشروع القومى لوزارة التنمية المحلية "مشروعك"، بالإضافة إلى ركن خاص لنقطة التجارة الدولية التى تتيح المزيد من الفرص التصديرية لتسويق منتجات صغار المستثمرين وأصحاب المشروعات وتسويق مشروعات الشباب بالمحافظة.

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>كما يتضمن برنامج الملتقى تنظيم عدد من الندوات وورش العمل للشركات الداعمة للملتقى بتخصصاتها المختلفة للتوعية بمجالات العمل المتاحة.

وأكد محافظ الإسماعيلية خلال افتتاح الملتقى أنه يجب على الشباب استثمار كافة فرص العمل المتاحة من خلال الملتقى لكونها فرصا حقيقية تتوافر بها كافة المزايا، وأنه قد آن الأوان للاتجاه نحو نشر وتفعيل ثقافة العمل الحر بين أوساط الشباب وعدم الانتظار للوظائف الحكومية لسنوات طويلة.



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