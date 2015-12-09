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بالصور.. أهالى قفط يؤدون صلاة الجنازة على شهيد قنا بمسجد الرحمن

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بالصور.. أهالى قفط يؤدون صلاة الجنازة على شهيد قنا بمسجد الرحمن بالصور.. أهالى قفط يؤدون صلاة الجنازة على شهيد قنا بمسجد الرحمن
أدى، منذ قليل، أهالى قرية الكلاحين التابعة لمركز قفط بمحافظة قنا، صلاة الجنازة على شهيد قنا بمسجد الرحمن بالقرية مسقط رأس الشهيد الذى استشهد فى الحادث الإرهابى برفح.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا قد توجه لمطار الأقصر لاستلام جثمان الشهيد المجند محمد بخيت بشير عيسى، ابن قرية الكلاحين بقفط، الذى استشهد فى عمل إرهابى بمدينه رفح، متوجها والقيادات التنفيذية والشعبية إلى مسقط رأس الشهيد لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير.

وأدى الأهالى يتقدمهم محافظ قنا واللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة صلاة الجنازة على جثمان الشهيد بمسجد الرحمن بقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط مسقط رأس الشهيد.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


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