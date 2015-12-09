حصر أموال الإخوان تضبط 20 مليون جنيه بشركات صرافة مملوكة للجماعة

قال المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة، قامت بالتحفظ على شركة النوران لتداول الأوراق المالية، وشركة إيمكو للصرافة بجميع فروعها بالقاهرة والجيزة، وفروع شركات (إبرامكو والرضا والبنسو والفردوس والفكهانى والمشرق العربى والبحيرة للصرافة والصباح والقدس وجنرال للصرافة) بمدن القاهرة والجيزة و6 أكتوبر وطنطا والمحلة الكبرى والإسماعيلية وبورسعيد والزقازيق والسنبلاوين ودسوق وكفر الشيخ وشرم الشيخ والأقصر والغردقة.

وأسفر التحفظ عن ضبط مبالغ مالية تجاوزت الـ20 مليون جنيه مصرى وعملات أجنبية مختلفة، حيث إن جميع هذه الشركات يمتلكها ويديرها عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى.

كما قامت اللجنة بالتحفظ على شركة دلتا سوفت وير التى تعمل فى مجال الإلكترونيات والحاسب الآلى، والتحفظ على مدرسة السيدة عائشة التابعة لجمعية الخلفاء الراشدين وأسندت إدارتها إلى وزارة التربية والتعليم.

وافتتحت اللجنة مستشفى التوبة المتحفظ عليها والتابعة للجمعية الطبية الإسلامية بسعة 20 عيادة خارجية فى مختلف التخصصات وتقدم الخدمة للمواطنين بسعر رمزى قيمته 15 جنيهًا.

وأوضحت اللجنة أن جميع الكيانات التى تم التحفظ عليها تعمل وتدار حاليًا بطريقة طبيعية وتقدم الخدمة بنفس المستوى إن لم يكن بمستوى أفضل، كما أهابت بكافة وسائل الإعلام تحرى الدقة فيما تنشره من أخبار وبيانات تتعلق بعمل اللجنة.

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