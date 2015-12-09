الداخلية تضبط 4 من القيادات الوسطى للإخوان و11 عضواً بـ"اللجان النوعية"

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط 4 عناصر إخوانية، فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الإستباقية المُقننة التى تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين لهم المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية.

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 11 عضواً باللجان النوعية للجماعة الإرهابية كانوا يخططوا لاستهداف قوات الجيش والشرطة، وعدد من المنشآت الحيوية.

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