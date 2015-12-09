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شرطة النقل والمواصلات تضبط شبكة لتمرير المكالمات ببولاق الدكرور

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شرطة النقل والمواصلات تضبط شبكة لتمرير المكالمات ببولاق الدكرور شرطة النقل والمواصلات تضبط شبكة لتمرير المكالمات ببولاق الدكرور
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملة أمنية مكثفة لمكافحة جرائم إقامة أنظمة غير مشروعة لتشغيل وتوزيع الإنترنت بدون ترخيص، وتمرير المكالمات الدولية لما تسببه من أضرار مادية فادحة باقتصاديات الشركة المصرية للاتصالات بالمخالفة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظيم الاتصالات.
>اليوم السابع -12 -2015
>وكانت وردت معلومات لضباط مباحث إدارة شرطة الاتصالات بقيام كل من "محمد.ا" 24 سنة عاطل ومقيم بالمطرية، بتركيب خطوط تليفونية أرضية داخل محل سكنه لخدمات النت، واستخدامها بطريقة غير شرعية فى تقديم خدمات الإنترنت للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وكذا مخالفة شروط التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات بالتعاقد على تليفونات منزلية واستغلالها فى نشاط تجارى.

و"محمد.م" مقيم دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور– الجيزة بتركيب خطوط تليفونية أرضية داخل محل سكنه واستخدامها بطريقة غير شرعية فى تمرير المكالمات الدولية الواردة دون الحصول على ترخيص من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وكذا مخالفة شروط التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات بالتعاقد على تليفونات منزلية واستغلالها فى نشاط تجارى.
>اليوم السابع -12 -2015
>وعقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأموريتين من ضباط مباحث الإدارة تنسيقاً ومديريتى أمن (الجيزة – البحيرة) وقطاع مصلحة الأمن العام بصحبة لجنة فنية من الشركة المصرية للاتصالات إلى محل إقامة المتهمين، حيث تم ضبط الأول وبتفتيش مسكنه عثر على نظام كامل التجهيز والتشغيل لتوزيع الإنترنت، وضبط طبق هوائى صغير الحجم وآخر متوسط الحجم لإرسال واستقبال إشارات الإنترنت و3 هوائى عمودى، و46 راوتر وجهاز سويتش مختلف الأنواع، و5 أجهزة NANO STETION ماركة M 5 ، و9 موزع إشارة وسيرفر كمبيوتر ماركة H P ، ومجموعة من الأسلاك والشواحن الكهربائية خاصة بالأجهزة .

وبتفتيش مسكن الثانى - حيث تبين عدم تواجده- وعثر على نظام لتمرير المكالمات الدولية كامل التجهيز والتشغيل، وتم ضبط 2 جهاز راوتر ماركة TP LINK – وعدد 4 PORT ، وجهاز هوائى ماركة NONOSTTION للربط اللاسلكى بين جزئى أنظمة التمرير وجهازى USb لتشغيل الأجهزة فى حالة انقطاع التيار الكهربى.
>اليوم السابع -12 -2015
>تم تحرير المحضرين رقم 4 أحوال فرع مباحث تليفونات الجيزة، وجار إرسالهما والأحراز والمضبوطات لقسم شرطة بولاق الدكرور، كما تحرر 3 أحوال فرع مباحث تليفونات الإسكندرية، وجار إرساله والمتهم والأحراز والمضبوطات لمركز شرطة كوم حمادة لقيدهما وعرضهما على النيابة.
>اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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