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مباحث قنا تكشف غموض مقتل مسجل خطر وإلقاء جثته وسط الزراعات

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مباحث قنا تكشف غموض مقتل مسجل خطر وإلقاء جثته وسط الزراعات مباحث قنا تكشف غموض مقتل مسجل خطر وإلقاء جثته وسط الزراعات
كشفت مباحث قنا غموض العثور على جثة مسجل ملقاة وسط الزراعات بقرية المنيرة فى قنا.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، إخطارا بكشف غموض مقتل "علاء.س.غ" مسجل سرقات وهارب من عدة أحكام، والذى تم العثور على جثته بقرية المنيرة الحديثة بقنا ملقاة وسط زراعات الموز.

وأفادت التحريات بأن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "حسام. ح. ح" 20 سنة - عاطل و"عزوز.غ.ع" 25 سنة - بعد الاعتداء عليه بالأسلحة البيضاء بطعنه عدة طعنات وإلقاء جثته فى زراعات الموز، على خلفية قيامه بالاعتداء بالضرب بسلاح أبيض على شقيق المتهم الأول، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة فى الجريمة.

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مصر 365