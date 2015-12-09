شبكة الأمة برس العربية الأمريكية تختار السلطان قابوس شخصية عام 2015

اختارت شبكة الأمة برس العربية الأمريكية الإخبارية ومقرها فى أمريكا السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان شخصية عام 2015.

وقالت الشبكة -فى بيان لها اليوم- أن الاختيار جاء تقديراً للدور العربى الأصيل للسلطان قابوس فى السعى لجعل السلام ممكنا ومعاشا بين الأشقاء العرب، وبين باقى دول العالم بالكلمة الحسنة وسياسة الحياد المتزنة وسعة البصيرة، والدعوة إلى عالم خال من الحروب والفتن والكوارث والعداوات، والسعى الحثيث لجعل الأمل ممكنا وواقعا نحياه فى عالمنا اليوم.

وأشادت بما تتحلى به شخصية السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان من سمات، مؤكدة أنه يحظى باحترام كل قادة العالم حيث أنه يؤدى دورا محوريا قويا فى تقريب وجهات النظر المختلفة والمتصادمة، مع دعوة الجميع إلى منطقة وسط فى ظل العقلانية والجنوح إلى السلم.

>