أخبار عاجلة

«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

شبكة الأمة برس العربية الأمريكية تختار السلطان قابوس شخصية عام 2015

Google+ Print
شبكة الأمة برس العربية الأمريكية تختار السلطان قابوس شخصية عام 2015 شبكة الأمة برس العربية الأمريكية تختار السلطان قابوس شخصية عام 2015

اختارت الأمة برس العربية الأمريكية ومقرها فى أمريكا السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان شخصية عام 2015.

وقالت الشبكة -فى بيان لها اليوم- أن الاختيار جاء تقديراً للدور العربى الأصيل للسلطان قابوس فى السعى لجعل السلام ممكنا ومعاشا بين الأشقاء العرب، وبين باقى دول العالم بالكلمة الحسنة وسياسة الحياد المتزنة وسعة البصيرة، والدعوة إلى عالم خال من الحروب والفتن والكوارث والعداوات، والسعى الحثيث لجعل الأمل ممكنا وواقعا نحياه فى عالمنا اليوم.

وأشادت بما تتحلى به شخصية السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان من سمات، مؤكدة أنه يحظى باحترام كل قادة العالم حيث أنه يؤدى دورا محوريا قويا فى تقريب وجهات النظر المختلفة والمتصادمة، مع دعوة الجميع إلى منطقة وسط فى ظل العقلانية والجنوح إلى السلم.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل