بالصور.. فتاة تقترب من الموت بعد وصول وزنها لـ35 كيلو بسبب هوس الرجيم

"هوس الدايت"، من الأشياء التى أصبحت منتشرة بين الفتيات، ولكن قد يزداد هذا الهوس بشكل مرضى إلى أن يصبح النظام الغذائى سبب فى تعرضك للوفاة وفقدان الكثير من الوزن.

ووفقا للموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن فتاة مراهقة تدعى Elle Lietzow تبلغ من العمر 19 عاما، أرادت التخلص من وزنها لتصبح محبوبة فى المدرسة، وهو ما دفعها للتوقف عن تناول الطعام والشراب لمدة أسبوع حتى أوشكت على الموت وأصيبت بفقدان الشهية العصبى والهزال ونقلت للمستشفى، وعندما شاهدها الأطباء انتابتهم حالة من الدهشة لبقائها على قيد الحياة بهذه الحالة الصحية الضعيفة.

وحسب التقرير قالت "إيلى"، إنها قررت فقدان الوزن، حتى تكون محبوبة ومحط إعجاب المحيطين بها، مشيرة إلى أنها فى البداية فقدت الكثير من الوزن بالصدفة أثناء ممارستها للسباحة، ولاحظت أن الجميع يمدحونها، وعندما لاحظت مدح المحيطين بها وتوددهم لها وإعجابهم بها قررت اتباع حمية غذائية وبعد شهور أصيبت بمرض فقدان الشهية العصبى الذى جعلها تتوقف عن الطعام والشراب لمدة أسبوع.

وأشارت الفتاة المراهقة التى تبلغ من العمر 19 عاما من أستراليا، إلى أنه كان لديها زيادة قليلة فى الوزن، إلا أن أطفال المدارس كانوا يلقبونها "بأنثى الحوت" فى الملعب عند ممارستها الرياضة بالمدرسة، وبعد انضمامها لفريق السباحة وتدريبها لست ساعات فى اليوم فقدت الوزن، فأصبح لديها الكثير من الأصدقاء، ولكنها بعد فترة قررت التخلى عن الرياضة والتركيز على المدرسة وعلاقاتها بصديقاتها.

وحسبما جاء فى التقرير، أن الفتاة بعد تركها رياضة السباحة، اتبعت نظاما غذائيا وكانت تأكل السمك والخضار والسلطة، حتى أصبح لديها هوس فقدان الوزن وأصيبت بفقدان الشهية العصبى وظلت لمدة أسبوع دون أن تضع نقطة ماء على شفتيها حتى تم نقلها إلى المستشفى فى حالة حرجة، وفقدان40 كجم من وزنها حتى أصبح وزنها 35 كجم .



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