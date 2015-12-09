براءة موظف متهم بسرقة ماكينة صرافة من بنك فى المعادى لعدم كفاية الأدلة

قضت محكمة جنح المعادى، اليوم الأربعاء، ببراءة موظف بالإدارة التعليمية بالبساتين، من تهمة سرقة ماكينة صرافة أحد البنوك بمنطقة المعادى.

وقالت المحكمة فى حيثياتها المبدئية، إنه نظرا لعدم كفاية الأدلة المقدمة إلى المحكمة إرتات المحكمة إلى أنه لا سبيل إلا أن تمنح الموظف حكما بالبراءة.

البدايه كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادى بميدان فيكتوريا دائرة قسم شرطة المعادى، حيث تمكنوا من ضبط "محمد .ع" 29 سنة فنى بإدارة البساتين التعليمية، حال دفعه عربة يد محمل عليها ماكينة سحب أموال ATM خاصة بأحد البنوك، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وبمواجهة النيابة العامة للمتهم بالمضبوطات، اعترف بسرقة الماكينة من فرع البنك الكائن بدائرة القسم بأسلوب "الفك وقطع الأسلاك" باستخدام الكماشة المضبوطة بحوزته، وبناء على ذلك قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

يذكر أن المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحال أوراق القضية للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح المعادى.

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