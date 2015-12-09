أخبار عاجلة

«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

براءة موظف متهم بسرقة ماكينة صرافة من بنك فى المعادى لعدم كفاية الأدلة

Google+ Print
براءة موظف متهم بسرقة ماكينة صرافة من بنك فى المعادى لعدم كفاية الأدلة براءة موظف متهم بسرقة ماكينة صرافة من بنك فى المعادى لعدم كفاية الأدلة
قضت محكمة جنح المعادى، اليوم الأربعاء، ببراءة موظف بالإدارة التعليمية بالبساتين، من تهمة سرقة ماكينة صرافة أحد البنوك بمنطقة المعادى.

وقالت المحكمة فى حيثياتها المبدئية، إنه نظرا لعدم كفاية الأدلة المقدمة إلى المحكمة إرتات المحكمة إلى أنه لا سبيل إلا أن تمنح الموظف حكما بالبراءة.

البدايه كانت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين المعادى بميدان فيكتوريا دائرة قسم شرطة المعادى، حيث تمكنوا من ضبط "محمد .ع" 29 سنة فنى بإدارة البساتين التعليمية، حال دفعه عربة يد محمل عليها ماكينة سحب أموال ATM خاصة بأحد البنوك، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وبمواجهة النيابة العامة للمتهم بالمضبوطات، اعترف بسرقة الماكينة من فرع البنك الكائن بدائرة القسم بأسلوب "الفك وقطع الأسلاك" باستخدام الكماشة المضبوطة بحوزته، وبناء على ذلك قررت النيابة حبسه على ذمة التحقيق.

يذكر أن المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، أحال أوراق القضية للمحاكمة العاجلة أمام محكمة جنح المعادى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365