«الرقابه الإداريه» تحقق فى بلاغات تتهم محافظة الجيزة بوقف مشروعات الشباب

تسلمت هيئة الرقابة الإدارية مستندات من عدد من المواطنين، أرفقوها ببلاغات طالبت باتخاذ الاجراءت القانونية، بشأن قيام محافظة الجيزه بوقف المشروعات الصغيره للشباب ، الذين طالهم فساد المحليات بالمحافظة ومدينه البدرشين بعد تعنت مقصود في عرقلة التراخيص المطلوبة، لاقامة عدد من المشروعات الصغيره متهمين الادارة المحلية بالبدرشين بالفساد وعدم تطبيق القانون ووضع العراقيل امام استثمارات المشروعات الصغيرة التى تتبناها الدولة لتوفير فرص عمل للشباب، خاصة وأن الشباب أصحاب المشاريع لا قدرة لهم على ” الدفع” على حد وصف المبلغين.

وكشفت المستندات التي تسلمتها الرقابة الإدارية من مقدمي البلاغات، عن حصول المبلغين على قطعة ارض بالمزاد العلنى من قبل الشركة المصرية لمشروعات السكة الحديد التابعة لهيئة السكك الحديد لإقامة عدد من المشروعات الصغيرة التجارية والحرفية وقامت الهيئة والشركة بمخاطبة مدينة البدرشين بالجيزة الواقع فيه قطعة الارض الا أنه تم رفض إقامة المشروع بحجج غير قانونية .

وكشف البلاغ عن محضر اجتماع تم بين محافظ الجيزة ونائبه والمستشار القانونى ورئيس مدينة البدرشين التى بها قطعة الارض المخصصة، من جهة وبين احد ممثلى الشباب المخصصه لهم الارض من جهة أخرى، وانتهى الاجتماع بتعنيف رئيس المدينه من قبل المحافظ لرئيس لعدم اصدار التراخيص للشباب حتى الان .

> وطبقا لمحضر الاجتماع المسلم للرقابة الإدارية فلا تعارض بين مصلحة الشباب والدولة، التي ستستفيد بتوفير فرص عمل للشباب، أصحاب المشاريع الصغيرة، وتحصيل الرسوم والضرائب، ولكن رئيس المدينة ــ المبلغ ضده ــ تهرب وماطل وطلب إعادة عرض الأمر على المستشار القانونى للمحافظه، الذي استجاب هو الآخر لمطالب الشباب، وصدر تقريره بإلزم مجلس المدينه بإصدار شهادة الصلاحيه و التراخيص اللازمه، وهو ما دفع المبلغين لتحريك بلاغاتهم إلى الرقابة الإدارية.

وطالب البلاغ هيئة الرقابة الادارية بسرعة التحقيق وأتخاذ الاجراءات التى من شأنها تسهيل إصدار التراخيص من قبل المحليات لفتح ابواب رزق للشباب الذى لا يجد عمل مشيرا الى أن استغلال النفوذ ومراكز القوة، وسوء تأدية خدمة المواطنين، وعدم تطبيق القوانين واللوائح يضرب الاستثمار المحلي فى مقتل ويجعله منعدما بسبب البيروقراطية، التي اعتبرها مقدمو البلاغات تحديا صارخا للتوجه العام للخطاب الرسمي لمؤسسة الرئاسة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف مع الشباب.