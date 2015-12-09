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بالصور.. ضبط 5 أطنان لحوم وبسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى المرج

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بالصور.. ضبط 5 أطنان لحوم وبسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى المرج بالصور.. ضبط 5 أطنان لحوم وبسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى المرج
أكد الدكتور ياسر طنطاوى، طبيب بيطرى بالإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطرى بالقاهرة، أن حملة للتفتيش بالاشتراك مع مباحث على منطقة كفر أبو صيير بالمرج، تمكنت من ضبط 5.220 طن من منتجات اللحوم ودهون ومفروم، من بينهم 1طن بسطرمة.

وأوضح طنطاوى، لليوم السابع، أنه تم إعدام الكمية فى محرقة المجزر الآلى، بعد تحرير محضر بقسم المرج لإثبات الكمية، والحصول على إذن النيابة لإعدامها.

شارك فى الحملة الدكتور ياسر طنطاوى، والدكتور عادل عزيز، والدكتورة عزة فهمى، بالاشتراك مع مباحث تمويين الوزاره اليوم 8/12/ 2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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