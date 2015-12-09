مباحث مينا البصل تضبط هاربا من حكم بالإعدام وأسلحة بدون تراخيص بالسويس

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم مينا البصل، برئاسة المقدم وائل الحيوى، من ضبط كل من "محمد.ع"- 29 سنة عامل مقيم أبو حمص – محافظة البحيرة، و"محمد.ح" - 53 سنة سائق مقيم أبو حمص – محافظة البحيرة، و"على .م"- 38 سنة سائق مقيم أبو حمص– محافظة البحيرة، وبحوزتهم "2" بندقية خرطوش عيار 12 - إحداهما أمريكى الصنع والأخرى تركى و"15" طلقة من ذات العيار أثناء استقلالهم السيارة رقم "ب ى س مصر " ميكروباص قيادة الثالث.

وأقر المضبوطون بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الاتجار، وتحرر المحضر جنايات قسم مينا البصل، وجار العرض على النيابة.

كما تمكن ضباط القسم من ضبط "مجدى.ا" - 38 سنة عامل مقيم دائرة القسم، بحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع و"2" طلقة من ذات العيار، وأقر بحيازته للسلاح المضبوط بقصد الدفاع، وتحرر المحضر جنايات قسم مينا البصل، وجار العرض على النيابة.

فى سياق آخر، تمكن ضباط البحث الجنائى بقسم الأربعين من ضبط هارب من حكم بالإعدام صادر بحقه من محكمة جنايات السويس.

وكانت معلومات وردت للرائد أحمد عبيد رئيس مباحث الأربعين تفيد باختباء المتهم الهارب "مصطفى الجوهرى".

وعلى الفور تم التنسيق مع العميد محمد والى مدير إدارة البحث الجنائى، وأمر بتشكيل فريق بحث ضم رئيس مباحث القسم والنقيبين محمد الهوارى وعبد الرحمن أسامة، وداهموا المكان الذى يختبئ به الهارب وتم ضبطه قبل الهرب.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إحالة اللواء جمال عبد البارى مدير أمن السويس للتحقيق.

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