تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين فى "أحداث عنف العياط" لجلسة 19 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد الصياد، تأجيل جلسة إجراءات إعادة محاكمة 9 متهمين فى واقعة أحداث "عنف العياط"، التى وقعت فى أغسطس من عام 2013، لجلسة 19 يناير لسماع الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى، وأمانة سر محمد جبر.

عقدت الجلسة فى غرفة المداولة، وطالب عبد الله المليحى المحامى دفاع المتهمين، بالاستعلام عن خط سير سيارات الشرطة المعتدى عليها فى الأحداث والاستعلام عن قائدها.

كانت محكمة الجنايات قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على 9 متهمين بالسجن المشدد 15عاما لاتهامهما بمقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية، والشروع فى قتل رجال الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

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