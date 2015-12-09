أمن الجيزة يعثر على جثة رجل أعمال مشنوقا داخل فيلته بمدينة 6 أكتوبر

عثرت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، على جثة رجل أعمال يدعى "أسامة. ا" مشنوقا داخل فيلته بمدينة السادس من أكتوبر، تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

كشفت تحقيقات نيابة أول أكتوبر، التى باشرها المستشار محمد الشوربجى وكيل أول النيابة، أن رجل الأعمال يبلغ من العمر 57 عاما، وأنه توفى نتيجة الخنق شنقا داخل فيلته بأكتوبر، وتشير التحريات الأولية إلى أن المجنى عليه توفى منتحرا نتيجة مروره بأزمة نفسية سيئة.

وأضافت التحقيقات، أن رجل الأعمال يعيش بمفرده داخل فيلته، وأن زوجته وأبنائه مقيمين بالخارج، وأمرت النيابة بدفن وتشريح جثة رجل الأعمال، وطلب تقرير الطب الشرعى حول الوفاة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

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