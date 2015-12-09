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طرح الكلاتازيف والسوفالدى المصرى لعلاج فيروس C بـ1800 جنيه غدًا

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طرح الكلاتازيف والسوفالدى المصرى لعلاج فيروس C بـ1800 جنيه غدًا طرح الكلاتازيف والسوفالدى المصرى لعلاج فيروس C بـ1800 جنيه غدًا
أكد الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، طرح عقار السوفالدى والدكلانزا المصريين أو ما يعرف باسم "الكلاتازيف" غدًا الخميس، بسعر 1800 جنيه شهريًا.

وقال الدكتور هشام الخياط، إن طرح السوفالدى المصرى مع الأوليسيو الأجنبى بداية الأسبوع المقبل، بسعر 5000 جنيه شهريًا، موضحًا أنه سيتم تخفيض الدواء مرة أخرى فى شهر فبراير.

وأشار الخياط إلى أن التشكيك فى السوفالدى المصرى خطأ فادح، فالدواء المصرى بنفس كفاءة الأجنبى وأرخص، موضحًا أن الانتكاسة ليست بسبب السوفالدى، وإنما بسبب بروتوكول العلاج المحتوى على السوفالدى والريبافيرين لأن الريبافيرين ضعيف جدًا.

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مصر 365

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