هيئة الاستشعار عن بعد: إطلاق أول وكالة فضاء مصرية يناير المقبل

أكد الدكتور مدحت مختار رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، التابعة لوزارة البحث العلمى المصرية، إن مصر بصدد إطلاق أول وكالة فضاء مصرية الشهر المقبل، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وافق على مشروع قانون الفضاء المصرى.

وأضاف مختار لـ"اليوم السابع "، أن إطلاق الوكالة يأتى تزامنا مع المشاريع التنموية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا، خاصة المتعلقة بالزراعة واستصلاح الأراضى، والتى يدخل استخدام الأقمار الصناعية فيها بشكل أساسى فى الكشف عن آبار المياه والأراضى الصالحة للزراعة وغيرها من الدراسات.

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