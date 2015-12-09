المتحدث العسكرى: لا يجوز أن نرتكب مخالفات بالشارع ونحن قدوة للمجتمع

قال العميد أركان حرب محمد سمير المتحدث باسم القوات المسلحة، إننا نسعى دوما لخلق نوع من الانضباط وحسن المظهر والسلوكيات الطيبة للضباط والأفراد داخل وخارج المؤسسات.

وأضاف "سمير"، أنه لا يجوز أن تصدر منا تصرفات خاطئة ونحن المصريين الذين علموا الدنيا الحضارة.

وأوضح المتحدث العسكرى، قائلا "أكون حزين عندما أرى ضابط يضع فامية على سيارته ونسر كبير، فلا يجوز أن يصدر ذلك منا ونحن القدوة للمجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء المتحدث باسم القوات المسلحة بقوات الأمن المركزى بوزارة الداخلية.

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