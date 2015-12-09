التليجراف: 30 ألف شخص يوقعون على عريضة لمنع دخول دونالد ترامب بريطانيا

قالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن عشرات الآلاف من الأشخاص وقعوا على عريضة على الإنترنت لمنع دونالد ترامب ، المرشح الجمهورى المرتقب لانتخابات الرئاسة الأمريكية، من دخول المملكة المتحدة، وذلك بعد دعوته لمنع المسلمين من دخول أمريكا.

وأضافت الصحيفة أن ما يقرب من 30 ألف شخص وقع على هذه العريضة، وهذا يشكل ضعف الرقم الذى يدفع الحكومة للاستجابة، لافتة إلى أن المستشار جورج أوزبورن، أغلب الظن سيتم سؤاله عن هذا الأمر عندما يجيب على أسئلة رئيس الوزراء اليوم فى البرلمان.

وأوضحت الصحيفة أن العريضة تقدمت بها سوزان كيلى، ناشطة مجتمعية، وجاء بها: "المملكة المتحدة منعت العديد من الدخول لاستخدامهم خطاب كراهية، ونفس المبادئ يجب تطبيقها على أى شخص يريد الدخول إليها".

وأشارت الصحيفة إلى أن العريضة تناقش فى البرلمان وتستوجب ردًا من الحكومة بمجرد أن يوقع عليها 10 آلاف شخص، وإذا تجاوز عدد التوقيعات الـ100 ألف توقيع، فهذا يجعل الموضوع محل نقاش فى مجلس العموم.

وقالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، إن الجمهوريين والديمقراطيين وقادة العالم جميعهم اتفقوا أن دعوة دونالد ترامب، المرشح للانتخابات الرئاسية الأمريكية لمنع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، خطأ كبير، باعتبارها تصريحات متعصبة وغير دستورية وتشكل خطرا على مصالح أمريكا بالخارج.

وأوضحت الصحيفة أن ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، كسر عادة القادة البريطانيين الذين لا يعلقون على المنافسين على كرسى الرئاسة الأمريكى وانتقدها ووصفها بالخاطئة وغير المفيدة.

- "عمد" مدن أمريكية يسعون لمنع دخول ترامب إليها ردا على عنصريته

>