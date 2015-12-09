القبض على "عنتيل" يستدرج السيدات لتصويرهن فى أوضاع مخلة بالعياط

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على عنتيل، يستدرج السيدات المتزوجات وبعض الفتيات داخل منزله بمنطقة العياط، ويقوم بتصويرهن فى أوضاع مخلة لمساومتهن على مبالغ مالية مقابل عدم فضحهن.

وبإجراء التحريات التى أشرف عليها المقدم تامر صالح رئيس مباحث العياط ومعاونيه الرائد عادل طلبة ومحمد أشرف، تم تحديد هوية المتهم ويدعى "علاء .م" 25 سنة عاطل تم استهدافه داخل منزله، والقبض عليه.

واعترف المتهم باستدراج الفتيات والسيدات داخل منزله وتصويرهن لمساومتهن بعد ذلك على تلك الصور لإجبارهن على توقيع إيصالات أمانة مقابل مسح الصور، وبتفتيش هاتفه المحمول عثر بحوزته على كمية كبيرة من الصور الملتقطة لعدد من السيدات والفتيات. تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

موضوعات متعلقة: