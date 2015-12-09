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بالفيديو..جلسة مباحثات موسعة بين السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان

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بالفيديو..جلسة مباحثات موسعة بين السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان بالفيديو..جلسة مباحثات موسعة بين السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان
بدأت منذ قليل، بالعاصمة اليونانية أثينا جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره القبرصى نيكوس أنيستاسياديس ورئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس، بحضور الوفود الثلاثة، وذلك على هامش الزيارة الحالية للرئيس السيسى لليونان .

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية، ان هذه القمة تأتي في إطار حرص الدول الثلاث على دورية انعقادها من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع بينها.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015


>- بالصور.. الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يترأسان اجتماعا مشتركا لبحث تعزيز التعاون
>

- بالصور.. الرئيس السيسى يبحث مع نظيره القبرصى سبل تعزيز العلاقات فى كافة المجالات
>

- قمة مصرية قبرصية فى أثينا بعد قليل
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مصر 365

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